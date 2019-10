Passagiers uit stadsbus Almere gehaald wegens verdachte situatie

Vader Sam (25) ging door hel na listeriabe­smet­ting: ‘Zes uur later en ik was er niet meer geweest’

14:47 Het voedselschandaal rond de listeriabacterie brengt bij Sam van Riel (25) verschrikkelijke herinneringen naar boven. De jonge Brabantse vader raakte vorig jaar besmet met de bacterie en kwam in een levensbedreigende situatie terecht. ,,Als ik zes uur later bij de huisartsenpost was gekomen, was ik er nu niet meer geweest.”