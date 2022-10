Passagiers van trein die bus doorboorde: ‘Machinist remde en rende zijn cabine uit’

Asielzoe­kers in steeds schrijnen­der omstandig­he­den opgevangen, snelle verbete­ring aangevoch­ten

De leefomstandigheden van ruim 19.000 asielzoekers in noodopvanglocaties in ons land verslechteren in rap tempo, aldus VluchtelingenWerk. Toch dient vandaag een rechtszaak om te voorkomen dat snel verbeterd moet worden.

