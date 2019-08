Patiënt (42) overleden na arrestatie in Leeuwarden, handelen van politie onderzocht

Steigerend paard valt achterover op eigenaar die overlijdt aan verwondin­gen

17:53 Dierenarts Ruud van der Linde uit Nistelrode is vandaag overleden bij een ongeluk met zijn paard in het Brabantse Heesch. Volgens de beheerder van de nabijgelegen manege De Wijsthoeve is het paard gaan steigeren en vervolgens achterover op het slachtoffer gevallen. ,,Dit is verschrikkelijk.”