Patiënten dolblij met gevoel in nieuwe borst

Wat is de grootste klacht na een borstamputatie en -reconstructie?

,,De meeste vrouwen hebben weinig gevoel in hun nieuwe borst. Vergelijk het met een verdoofde lip bij de tandarts. Als je niets voelt, kun je jezelf ook niet beschermen. Zo was er een patiënte die een brandwond had op haar borst, omdat ze vanwege een verkoudheid een kruik tegen zich aan had gedrukt. Een andere patiënte die professioneel hardloopt, had niet in de gaten dat er een steentje in haar bh terecht was gekomen. Haar huid was helemaal kapot.”