Patiënten kliniek Den Dolder uit woonwijk geweerd met metershoog hek

Dat heeft de gemeente laten weten in een brief aan de bewoners van Duivenhorst, aan de Willem Coxlaan en de Vijverhof. De snelste route voor patiënten van de kliniek op het Willem Arntszterrein naar het centrum en het station loopt via Duivenhorst. Wijkbewoners zeggen bang te zijn, met name voor de veiligheid van hun kinderen. ,,Patiënten blijven soms op de trap staan, dat vind ik niet prettig. Ik laat mijn kind dan ook niet alleen in de aanpalende speeltuin spelen”, vertelt een omwonende die zegt het hek ‘een prima maatregel’ te vinden.



Eerder werd al een alternatief pad door het bos aangelegd om de overlast te verminderen, schrijft de gemeente in de brief aan de omwonenden. ,,Maar dit alles heeft niet tot het gewenste effect geleid. Er is opnieuw een aantal incidenten geweest en bewoners ervaren nog (te)veel overlast. Er is daarom meer nodig in Duivenhorst om een einde te kunnen maken aan deze overlast en gevoelens van ongerief en onveiligheid.”