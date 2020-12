‘Patiëntenfederatie Nederland grotendeels gefinancierd door zorgverzekeraars en ministerie van VWS’

Daardoor kunnen er vraagtekens worden gezet bij de onafhankelijkheid van de patiëntenfederatie. Zo liet de lobbyclub bijvoorbeeld weinig van zich horen toen eerst minister Schippers en later minister De Jonge een poging deden om de vrije artsenkeuze flink in te perken, schrijft Follow the Money . De vrije artsenkeuze garandeert dat iedereen, ongeacht zijn financiële situatie, naar een zorgverlener naar keuze kan gaan.

De patiëntenfederatie vertegenwoordigt ruim 200 patiëntenorganisaties, en is daarmee de belangrijkste lobbyclub voor patiënten in Nederland. In vijf jaar tijd ontving de organisatie 60,6 miljoen euro van het ministerie van VWS en verzekeraars, goed voor 83,5 procent van de omzet, aldus FTM.



Het is niet voor het eerst dat er vraagtekens worden gezet bij de onafhankelijkheid van de patiëntenfederatie. Zo berichtte dagblad Trouw al in 2009 dat de federatie een sterke lobby voerde voor het elektronisch patiëntendossier dat toenmalig minister van VWS Ab Klink wilde invoeren.