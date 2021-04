Paul werd Marlies. ‘Ik hou nog steeds van voetbal, van motoren en van Marian’

Ze oogt sportief maar toch elegant. Een hoogblonde, halflange coupe. ,,Mijn eigen kleur”, zegt Marlies trots. Ze is zorgvuldig, maar ingetogen opgemaakt. ,,Zo ben ik. Ik hoef niet op te vallen.” Paul de Koster, zoals Marlies in een vorig leven heette, groeide op in een streng katholiek milieu. ,,Over seks werd bij ons thuis niet gesproken.” Laat staan over de wens vrouw te zijn, terwijl je als man geboren bent.



Dat ontstond toen hij een jaar of dertien was. Terwijl zijn uiterlijk steeds mannelijker werd, groeide binnenin het gevoel dat er iets niet klopte. De kledingkast van zijn moeder oefende onweerstaanbare aantrekkingskracht op hem uit. ,,Als ik de kans kreeg, trok ik haar kousen of ondergoed aan. Dat had geen seksuele lading. Ik voelde me gewoon fijner met vrouwenkleding aan. Mijn moeder was heel precies. Ze zag het direct als ik iets niet exact op dezelfde manier teruglegde. ‘Wie is er in de kast geweest?!’, riep ze dan. Maar ze heeft mijn geheim nooit ontdekt.”