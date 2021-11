Paus erkent wonder, Nederlandse priester Titus Brandsma wordt heilig verklaard

Brandsma, in 1942 vermoord door de nazi's in Dachau, was van grote betekenis voor het openbare leven in met name Oss en Nijmegen. De erkenning van het wonder effent nu het pad voor heiligverklaring. Wanneer die verklaring wordt uitgesproken, is nog niet bekend.



Brandsma was als martelaar al zalig verklaard, in 1985 door paus Johannes Paulus II. Ondanks de hel van het concentratiekamp bleef hij daar andere gevangen bemoedigen en inspireren. Het wonder dat aan Brandsma wordt toegeschreven, draait om een priester in Florida die in 2004 op wonderbaarlijke wijze genas van kanker. Deze geestelijke droeg onder meer een klein stukje van een pak van Brandsma op zijn hoofd, verwerkt in een hoed.



De kardinalen en bisschoppen, die lid zijn van de Congregatie voor de Heiligverklaringen, gaven eerder deze maand al een positief advies over heiligverklaring van Titus Brandsma.