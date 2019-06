Pegida-voorman belaagd bij actie rondom Al Fourqaan-Moskee in Eindhoven

Update Zeker tien politieau­to's bij monsterach­ter­vol­ging inbreker via A1, A27, A12 én A2

11:40 Een man die in Amersfoort is betrapt bij een woninginbraak en er met een auto vandoor ging, is aangehouden na een monsterachtervolging. De 46-jarige Amsterdammer negeerde een stopteken van agenten en reed met in totaal zeker tien politieauto's achter zich aan via de A1, A27, A12 én A2 naar Amsterdam.