Pegida-voorman opgepakt, demonstraties verlopen redelijk rustig

De politie heeft bij de landelijke intocht van Sinterklaas in Apeldoorn Pegida-voorman Edwin Wagensveld aangehouden. Ook enkele aanhangers van Pegida zijn opgepakt en in een politiebusje gezet.



Pegida is voorstander van Zwarte Piet en vindt het onzin dat er tijdens de landelijke intocht alleen maar roetveegpieten meelopen. Uit protest was Wagensveld verkleed als Zwarte Piet.

De politie greep in toen hij weigerde naar een protestvak te gaan en journalisten te woord wilde staan. Ook NVU-voorman Constant Kusters is met enkele aanhangers naar Apeldoorn gekomen om naar eigen zeggen ‘de Nederlandse culturele normen en waarden’ te verdedigen.

In alle rust

De aanhoudingen van ongeveer tien personen gebeurden volgens de politie ‘in alle rust.’ Ze wil niet bevestigen dat het om Pegida-aanhangers gaat. Eerder op de dag werd zo'n tien supporters van voetbalclub Go Ahead Eagles in Apeldoorn bij de stadsgrens tegengehouden. Ook zij vinden het niet kunnen dat Zwarte Piet ontbreekt tijdens de landelijke intocht.

Het publiek heeft weinig meegekregen van de arrestaties en wachtte vol verwachting op de goedheiligman en zijn pieten. Rond half een was het zover. Dit keer kwamen zij niet zoals gebruikelijk met Pakjesboot 12, maar met een stoomtrein. Een half uur later vloog er een vliegtuigje met tekstboodschap over Apeldoorn. Op het doek stond de tekst ‘Wij houden van Zwarte Piet’ te lezen.

In diverse steden is net als in Apeldoorn veel politie op de been bij sintintochten, maar er zijn weinig betogers. In Eindhoven waren veel agenten te zien, maar Kick Out Zwarte Piet (tegen Zwarte Piet) zag ervan af hier te demonstreren, en ook Pegida (voor Zwarte Piet) was afgehaakt. De belangstelling voor de intocht lijkt in Eindhoven een stuk lager dan in voorgaande jaren. Sommigen zeggen dat mensen thuisblijven om niet in demonstraties verzeild te raken.

Zes steden

Kick Out Zwarte Piet (KOZP) gaat zaterdag in zes steden de straat op ‘voor een inclusief sinterklaasfeest zonder racisme’. Dat zijn Den Haag, Alkmaar, Groningen, Dordrecht, Leeuwarden en Nijmegen. De demonstraties in Eindhoven en Hoorn gingen niet door omdat deze gemeenten hebben aangegeven in 2020 ‘zwarte piet-vrij’ te zijn. In Dordrecht staan ongeveer twintig KOZP-aanhangers in hun demonstratievak. De teksten op de spandoeken lijken mild gehouden, met onder meer: ‘Feest voor ieder kind’.

In Leeuwarden staan ongeveer twintig KOZP’ers in hun vak. Dat is inmiddels afgezet en niet meer toegankelijk. Het publiek reageert er soms hoofdschuddend op de enorme politie-inzet. Mensen die foto’s maken van de KOZP-demonstranten moeten zich van de politie identificeren. Het vak staat dichter op de intocht van vorig jaar. In het centrum is redelijk veel beveiliging en politie, ook met ME-busjes. Het bordes van het gerechtshof is afgezet. Daar verzamelden zich vorig jaar de voorstanders van Zwarte Piet.

Lege vakken

Ook in Groningen waren de aangewezen demonstratieplekken rond het middaguur nog leeg. Bij het demonstratievak in Nijmegen staan mensen van Amnesty International die kijken of het recht op demonstreren wordt gefaciliteerd. Waarnemers zijn ook aanwezig in Dordrecht, Den Haag, Alkmaar, en Groningen.

Ook in Den Haag is veel politie op de been. Agenten hebben een aantal motorrijders aangesproken en gecontroleerd die zich hadden verkleed als Zwarte Piet. Ze mochten hun weg vervolgen.

KOZP demonstreert sinds 13.00 uur op de Koekamp, waar rond die tijd enkele honderden mensen stonden. Een grote groep van enkele tientallen tegenstanders van Zwarte Piet roept leuzen als: ‘Nederland schaam je.’

Bekijk hier beelden van de aanhouding van de Pegida-voorman: