Pensioendeskundige Dennis van E. verdacht van illegale arbortus en dood door schuld

Pensioendeskundige Dennis van E., in wiens huis in Diemen een dode vrouw en een dode pasgeboren baby waren aangetroffen, wordt verdacht van ‘illegale arbortus en dood door schuld'. Het Openbaar Ministerie laat weten dat hij langer in voorlopige hechtenis blijft.

Twee weken geleden werd bekend dat Van E. was aangehouden vanwege de vondst van twee overleden personen in zijn appartement in Diemen, enkele dagen eerder. Onduidelijk was wat er precies was gebeurd. Buren vertelden dat Van E. daar al jaren woonde maar dat de vrouw in zijn woning er nog maar kort was ingetrokken.

De 48-jarige Van E. heeft een lange carrière in de financiële wereld. Als pensioendeskundige verscheen hij zelfs regelmatig in diverse media. Bekenden van Van E. waren geschokt door zijn aanhouding en konden het nauwelijks geloven. Van E. werd niet meteen na de vondst van de lichamen aangehouden. Eerst werd even gedacht aan een natuurlijke dood van de vrouw en de pasgeboren baby. Nu wordt Van E. er van verdacht illegaal abortus te hebben uitgevoerd en dat de vrouw daarbij is overleden.