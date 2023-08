Per toeval stuit politie op verdachte moord Peter R. de Vries, OM ziet echter te weinig bewijs

K. werd vrijdag in eerste instantie aangehouden na een melding over overlast, maar gedurende het verhoor werd duidelijk dat hij veelvuldig contact zou hebben gehad met Krystian M. Deze Poolse man zou de vermeende schutter Delano G. en chauffeur Kamil E. instructies hebben gegeven voor en na de moord op De Vries. Tegen G. en E. is inmiddels een levenslange celstraf geëist.

Uit het verhoor van Maciej K., dat is ingezien door NU.nl, bleek dat de politie K. als een van de voorbereiders van de moord op De Vries ziet. De misdaadjournalist werd op 6 juli 2021 neergeschoten in Amsterdam en overleed negen dagen later aan zijn verwondingen.

Maciej K. verbleef naar eigen zeggen in zijn thuisland Polen, maar keerde onlangs terug naar Nederland voor werk. Het OM zegt nu dat de officier van justitie geen bewijs ziet dat K. daadwerkelijk betrokken is geweest bij de moord op de misdaadverslaggever.

Hoe staat het met de zaak?

In de moordzaak zijn inmiddels negen verdachten. De twee mannen die de moordaanslag zouden hebben uitgevoerd, Kamil E. en Delano G., werden vrijwel direct daarna gepakt. Tegen hen is vorig jaar al een levenslange gevangenisstraf geëist, maar dat onderzoek is op 11 juli vorig jaar heropend nadat het Openbaar Ministerie met een nieuwe getuige op de proppen was gekomen.

Deze getuige, aangeduid met het nummer 5089, zou een vriend van verdachte Krystian M. zijn geweest en van hem informatie over de moord hebben gekregen. 5089's verklaringen zouden er onder meer op neerkomen dat Ridouan Taghi als de opdrachtgever van de moord op De Vries moet worden gezien. Taghi heeft deze beschuldiging eerder al via zijn advocaat van de hand gewezen.

Krystian M. is ook verdachte in de strafzaak die onder meer gaat over gestolen auto’s die bij misdrijven gebruikt zijn, zoals bij de moord op advocaat Derk Wiersum in 2019. Ook zou hij volgens het OM een rol hebben gespeeld in de zaak over een liquidatiepoging in Zeewolde in oktober 2021.

Inhoudelijke behandeling

De heropende strafzaak rond de moord op De Vries wordt begin volgend jaar inhoudelijk behandeld. De rechtbank heeft daar in januari en februari twaalf dagen voor vrijgemaakt.

Bekijk onze populairste nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: