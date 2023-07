Perschef VVD biedt excuses aan voor wegsmijten microfoon YouTuber na interview Sophie Hermans

De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) spreekt schande van het incident, ook al gaat het om dezelfde blogger die met sturende vragen vaker in conflict raakt met geïnterviewden. ,,Dat je als verslaggever de grens opzoekt, betekent niet dat je zomaar belaagd mag worden”, zegt NVJ-secretaris Thomas Bruning.

‘Cynische journalistiek’

Op een filmpje dat online is gedeeld, is te zien dat een blogger van het linkse YouTube-kanaal Left laser Hermans buiten bij de Tweede Kamer opwacht. Hij stelt meerdere vragen en blijft achter haar aan lopen. ‘Sophie, wie is er erger aan toe: het land of de VVD?”, begint de YouTuber het interview. Hermans heeft op dat moment een bewogen middag achter de rug door het plotse vertrek van VVD-leider Mark Rutte.

Zichtbaar geërgerd geeft Hermans aan geen zin te hebben in ‘cynische journalistiek’. De blogger achtervolgt Hermans tot haar auto en blijft bij het portier staan. Als de blogger blijft aandringen, trekt de aanwezige voorlichter van de VVD hem de microfoon uit zijn handen en gooit die weg. Vervolgens stopt het filmpje. Wat er daarna gebeurt, is niet duidelijk.

Veel gedeeld

Het filmpje wordt online veel gedeeld, zoals door Tim Hofman. ‘De VVD heeft met het vertrek van Mark Rutte ook afscheid genomen van het idee van vrije pers’, schrijft hij. Ook algemeen secretaris Thomas Bruning van de Nederlandse Vereniging van Journalisten deelt de video en zegt dat excuses op zijn plaats zijn. ,,De VVD heeft als grootste partij van Nederland een voorbeeldfunctie. Zo ga je niet met de spullen van journalisten om.”

Hermans gaat volgens Bruning nog respectvol met de verslaggever om. ,,Ze blijft rustig en geeft aan geen commentaar te geven op vragen. Dat is haar goed recht. Maar wat die perschef vervolgens doet, dat kan écht niet. Ja, verslaggevers kunnen soms vervelend zijn en zoeken zo nu en dan de grens op, maar dat betekent niet dat je zo met iemand zijn spullen mag omgaan. Het lijkt mij dat de VVD deze meneer zo snel mogelijk tot de orde roept.”

Aangifte

Bruning zegt dat de blogger zich naar aanleiding van het incident heeft gemeld bij PersVeilig, het gezamenlijke initiatief van de NVJ, het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren, de politie en het Openbaar Ministerie. ,,En dat is ook terecht”, zegt Bruning. De journalist van Left Laser is van plan aangifte te doen tegen Berghuis. ‘Wij trekken hier een grens en doen aangifte, het mag geen gewoonte worden dat ‘liberalen’ onze microfoon afpakken’. aldus Left Laser op Twitter.

De VVD was niet bereikbaar voor verder commentaar. Hermans schrijft op Twitter dat de stijl van de blogger niet de hare is. ‘Hun bejegening is onprettig en hun vragen zijn vaak suggestief en zelden inhoudelijk. Maar dat mag. Ik kies mijn eigen antwoord daarop. Voor wat betreft het afpakken van de microfoon, dat had Kees niet moeten doen’, schrijft ze op Twitter. Berghuis beaamt dat.

Tweede incident

In mei was er een soortgelijk incident rond de blogger van Left Laser. Toen trok directeur Yoeri Albrecht van het Amsterdamse debatcentrum De Balie hardhandig de microfoon uit de handen van de blogger. Ook Albrecht bood daar later zijn excuses voor aan.

