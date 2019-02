Personeel Intertoys Zwolle bekogeld door boze klanten

Dit weekend kunnen de cadeaukaarten voor het laatst verzilverd worden, maar dat was buiten een flinke storing gerekend. In Zwolle en Wezep werden medewerkers zelfs uitgescholden en bekogeld. ,,We hebben zelfs de zaak een uur dichtgedaan, zodat de gemoederen wat tot bedaren konden komen,” vertelt medewerkster Brenda van Intertoys Zwolle, ze wil niet met achternaam genoemd worden. ,,We zijn door sommige klanten uitgemaakt voor rotte vis en werden bekogeld met speelgoed.”



De Zwolse Intertoys werd overlopen door klanten die hun cadeaukaart nog wilden verzilveren. Dat kan in heel Nederland nog tot en met zondag. Brenda: ,,Helaas weigerde het systeem dienst. Vanaf 10.30 uur in de ochtend konden we geen cadeaukaart meer invoeren. Toen begon de agressie van de klanten toe te nemen. Na de ‘afkoelingsperiode’ besloten we om de cadeaukaarten maar gewoon als contanten te innen en ze dan later in het systeem in te voeren. Tja, als wij niet door het hoofdkantoor geholpen worden, dan doen we het zelf maar.’’