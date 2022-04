Personeel NS ‘witheet’ om enorme vertraging: ‘Tussen grote steden hadden we kunnen rijden’

‘Witheet’, is het personeel van de NS na de grote vertraging van afgelopen zondag. Volgens FNV Spoor-voorman Henri Janssen hadden treinen met enige aanpassingen veilig kunnen rijden. Al was het maar om mensen tussen grote steden te vervoeren.

De systemen van de NS zijn volgens Janssen zo ver geautomatiseerd dat NS-medewerkers niks konden uitrichten. Volgens Janssen is er veel onbegrip op de werkvloer: ,,Iedereen is witheet’’, zegt hij. ,,Conducteurs, machinisten, servicemedewerkers; ze voelen zich gepiepeld. Ze worden cynisch van zo’n directie, die alleen aan het bestaande plan kan vasthouden.’’



Een dag na de grote IT-storing is Janssen nog altijd verbijsterd dat er zondag geen enkele trein reed. Dat had volgens hem wel gekund: ,,Een machinist kan gemakkelijk, op veilige snelheid, tussen grote steden rijden als de beveiligingssystemen maar werken. En dat deden ze. Een veiligheidssysteem zegt heus op tijd ‘stop’ als gevaar dreigt.’’

Janssen wijst op goederentreinen, regionale treinen van andere maatschappijen en internationale treinen, die wél reden. Volgens hem was de oplossing simpel geweest: ,,Je loopt gewoon naar een machinist, en zegt: ‘rijd jij naar Eindhoven’ en roep vervolgens om vanaf welk spoor een trein naar Eindhoven vertrekt. Dan rijd je misschien niet volgens de dienstregeling, maar kan je wel veel mensen helpen. Ik weet zeker dat veel reizigers daar blij mee waren geweest.’’

Systeem lag plat

Volledig scherm Reizigers gestrand op Utrecht Centraal. © ANP Volgens de NS is het niet zo makkelijk als Janssen doet voorkomen. ,,Als zulke oplossingen mogelijk waren geweest, hadden we het echt wel gedaan. Er waren een aantal veiligheidschecks die we niet konden uitvoeren’’, zegt een woordvoerder. Er was geen andere mogelijkheid dan het treinverkeer stil te leggen, oordeelde de NS. Het systeem waarin de planningen worden gemaakt lag helemaal plat. ,,Daardoor was volstrekt onduidelijk waar treinen, machinisten en conducteurs zich bevonden. Dan weet je bijvoorbeeld ook niet hoe lang een trein is. Dus dan kan je wel zeggen: ‘ga maar rijden’, maar als een trein te lang is voor een perron, en de deuren gaan open, dan valt een reiziger op het spoor. Aan dat soort veiligheidsproblemen moet je denken.’’

Desondanks is er veel boosheid onder het personeel van de NS, zegt FNV-voorman Janssen. Dat richt zich volgens hem op de NS-directie. ,,Alles moet centraal worden geregeld, maar op de stations hadden we veel kunnen oplossen. Maar omdat het automatische systeem zo ver is doorgevoerd, weten ze niet meer waar de trein en de machinist is als het echt mis gaat. Terwijl op de stations genoeg mensen met gezond verstand aanwezig zijn, die dit hadden kunnen regelen. Ik sprak een conducteur die zei: het lijkt wel alsof ze het expres doen. Dat is hoe cynisch het personeel nu is.’

Onafhankelijk onderzoek

Reizigersorganisatie Rover vindt dat een onafhankelijk onderzoek noodzakelijk is. En vindt ook dat alternatief vervoer geboden had moeten worden. De storing was zo omvangrijk dat de NS geen mogelijkheid zag om bussen in te zetten. ,,Er kan altijd iets kapot gaan, maar vervolgens vraag ik maximale transparantie en een snel herstel”, aldus Bos. ,,Daarnaast moet er worden gezorgd dat reizigers thuiskomen. Bijvoorbeeld door met pendelbussen te rijden of een halve dienstregeling, want reizigers moeten op hun werk of thuis kunnen komen.”

De NS raadt mensen aan om contact op te nemen met de klantenservice als ze kosten hebben gemaakt om zondag op de plek van bestemming te komen. Om hoeveel geld het gaat is onbekend. Het is ook nog niet duidelijk hoeveel mensen gisteren last hadden van de storing. De oorzaak van de storing is evenmin bekend.