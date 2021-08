Personeel provincie Gelderland mogelijk slachtoffer van hack, aangifte bij politie

De hack zou hebben plaatsgevonden bij het actualiseren van personeelsdossiers door een extern ICT-bedrijf. De firma ontdekte de digitale inbraak woensdagavond. Nadat een lek in het systeem werd gedicht, deed de provincie naar eigen zeggen donderdagochtend aangifte.



Bij de provincie Gelderland werken ongeveer 1600 mensen. Of en welke gegevens van hen op straat zijn beland, wordt nu bekeken. Net als de Autoriteit Persoonsgegevens is al het personeel op de hoogte gebracht van het voorval, stelt de provincie. Die heeft vooralsnog geen aanwijzingen dat de veiligheid van andere digitale platformen in gevaar is.



Gelderland laat weten dat vanwege het lopende onderzoek, naast het persbericht, voorlopig geen aanvullende informatie over de mogelijke hack wordt gegeven.