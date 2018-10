Personeel Ryanair dreigt met nieuwe acties na sluiten basis Eindhoven Airport

'Voorkomen van aanval bijna onmogelijk'

15:14 De cyberspionnen die probeerden de OPCW in Den Haag te hacken, waren zo geavanceerd en zo gespecialiseerd, dat organisaties haast niets kunnen doen om zo'n aanval te voorkomen. ,,Het is bijna onmogelijk om je te wapenen. Vaak is de aanval pas te zien als die aan de gang is'', zegt onderzoeker Frank Groenewegen van cyberbeveiliger Fox-IT.