Personeel Schiphol vreest voor hoge werkdruk en veiligheid in zomervakantie: ‘Mensen raken uitgehold’

Personeel op Schiphol maakt zich grote zorgen om de hoge werkdruk in de aankomende zomervakantie. Medewerkers vrezen dat hun veiligheid en die van passagiers in gevaar komt door de aanhoudende problemen op de luchthaven. Dat blijkt uit onderzoek van vakbond FNV onder 664 werknemers.

,,Langzaam maar zeker raken mensen uitgehold, we zijn bang dat ze omvallen’’, zegt Joost van Doesburg van FNV Luchtvaart over de uitkomsten van het onderzoek. ,,We zien een steeds hoger ziekteverzuim, en daardoor een werklast die op steeds minder schouders terechtkomt. Het is een sneeuwbaleffect.’’

Werkdruk

De peiling werd uitgevoerd onder grondpersoneel van Schiphol, zoals mensen die werken bij de bagageafhandeling, de incheck en luchthavenbeveiliging. Medewerkers op Schiphol werken meestal niet voor Schiphol zelf, maar voor tal andere bedrijven die bijvoorbeeld de bagageafhandeling en beveiliging verzorgen. Negentig procent van de respondenten heeft zorgen over de werkdruk komende zomer, tachtig procent is bezorgd over het hoge ziekteverzuim en tachtig procent vreest lange rijen voor passagiers.

Van Doesburg heeft met name zorgen over het gevoel van onveiligheid onder personeel. ,,Collega’s die in aanraking komen met passagiers krijgen steeds vaker te maken met agressie. Maar zij kunnen niks doen aan de lange wachtrijen.’’ Zeven op de tien luchthavenmedewerkers maakt zich zorgen over de eigen veiligheid.

Zo’n 40 procent van het personeel maakt zich zorgen over de veiligheid van passagiers en zelfs het vliegtuig. ,,Mensen moeten sneller werken dan veilig is, waardoor veiligheidsprotocollen naar de achtergrond verdwijnen. Een vliegtuig kan zo beschadigd raken en dat kan grote gevolgen hebben.’’

Personeelstekort

De onvrede onder het luchthavenpersoneel is niet nieuw. In april staakten veel medewerkers uit onvrede over de werkomstandigheden op Schiphol. Na corona heeft de luchthaven te maken met grote personeelstekorten, wat zich uit in lange rijen voor reizigers en een hoge werkdruk onder de medewerkers omdat zij met minder mensen meer werk moeten verzetten.

Schiphol schrapte in het aantal vluchten en bood personeel een bonus aan. FNV vraagt zich af of daarmee de problemen zijn opgelost. ,,Je moet de situatie in de gaten houden. Als de chaos blijft bestaan betekent dat wat ons betreft: nog meer vluchten schrappen.’’

