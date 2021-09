Personeel van ic Erasmus MC boos om beleid Gommers

Druk in regionale ziekenhui­zen blijft hoog: vrees voor combinatie van griep- en covidgolf

6 september Een beetje verdiende rust voor alle ziekenhuismedewerkers en daarna eindelijk weer terug naar normaal. Dat was deze zomer de hoop bij de ziekenhuizen. De praktijk: ,,Die vakanties zijn er geweest, we hoefden niemand terug te roepen, maar iedereen komt weer terug in een ziekenhuis waar het nog steeds heel druk is”, zegt Ina Kuper, bestuurder van ziekenhuis Isala in Zwolle en voorzitter van het ROAZ, het regionaal netwerk acute zorg.