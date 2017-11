Personen bekneld bij groot ongeluk op A2, weg tot 12.00 uur dicht

Gezin uit Houten maakt zonder budget heuse speelfilm

10:11 Wat voor het Houtense gezin Verbeek een leuk zomervakantieproject moest worden, mondde uit in een serieuze speelfilm. De ‘no-budget-familiefilm’ Het Geheim van de Drakensteen ging vorig jaar in première in de bioscoop van Houten en draait binnenkort op het filmfestival van hetzelfde dorp. Afsluitend is er zelfs een meet and greet.