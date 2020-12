Peter ging vreemd na 25 jaar huwelijk, maar zijn vrouw vergaf hem: 'Ze heeft zo’n groot hart’

Coronavirus LIVE | Ziekenhui­zen: ‘Ons personeel moet sneller gevacci­neer­d', forse stijging weekcij­fers

17:07 In Nederland zijn twee gevallen bekend van het gemuteerde coronavirus dat in het Verenigd Koninkrijk rondwaart en dat besmettelijker zou zijn dan het reguliere virus. De forse stijging van het aantal coronabesmettingen zette vorige week met 82.340 positieve testen door. Het aantal positieve tests over de afgelopen 24 uur toont wel een dalende lijn: 9872 gevallen tegenover 11.212 op maandag. Ook vandaag houden we je live op de hoogte van het coronanieuws. Lees hier het vorige liveblog terug.