Peter la Serpe getuigt vandaag, en dat is slecht nieuws voor Holleeder

La Serpe was samen met Fred Ros kroongetuige in het liquidatieproces Passage. Mede dankzij zijn verklaringen kregen topcriminelen als Dino Soerel en Jesse R. levenslang. Nu zal La Serpe zijn kennis over Willem Holleeder spuien.



Maar wie is de man die het Holleeder flink moeilijk kan maken? Door een fout van de Amsterdamse parketwachters is in 2011 een glimp te zien van Peter La Serpe. De beschermde getuige in het Passageproces draagt een pruik, een snor en hip sikje, maar het meest opvallende zijn de nieuwe hagelwitte tanden in zijn mond.



Zo zag hij er niet altijd uit. Vanwege zijn onverzorgde uiterlijk staat ‘Peter’ Giuseppe La S., Rotterdammer met Italiaanse roots, in het milieu bekend als Vieze Peter, of kortweg Viezerik of Viestand. La Serpe (1964) is lang een criminele loser, die niet van de heroïne en coke kan afblijven en zich ’s avonds suf moet blowen om in slaap te komen.



Al sinds zijn jeugd wordt La Serpe regelmatig opgepakt. Vanaf zijn achttiende zit hij een aantal keren vast voor het plegen van overvallen. Als hij wordt veroordeeld tot zeven jaar cel voor drie bankovervallen in 1992, komt hij in een Utrechtse cel terecht naast huurmoordenaar Jesse R.. De twee raken bevriend.