Peter R. de Vries Foundation looft kwart miljoen uit voor dé tip over al 38 jaar vermiste Germa

Vliegver­keer van Eindhoven Airport weer mogelijk na mist

Vanwege de dichte mist is dinsdagochtend het vliegverkeer op Eindhoven Airport kort verstoord geweest. De luchthaven meldde eerder op de ochtend dat er helemaal geen vliegverkeer mogelijk was, maar even voor 08.00 uur meldde Eindhoven Airport op Twitter dat vliegtuigen wel weer konden vertrekken. Door de mist was er nog te weinig zicht voor aankomend vliegverkeer.

18 oktober