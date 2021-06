Peter R. de Vries wil miljoen euro inzamelen voor gouden tip Tanja Groen

Tanja Groen zou vandaag 46 jaar zijn geworden. Al die jaren leven de ouders al in onzekerheid. ,,Hun grootste angst is dat ze nooit zullen weten wat er met hun jongste kind is gebeurd", zegt Peter R. de Vries vanmiddag tijdens een persconferentie, waar hij meldde dat er een nieuw initiatief wordt gelanceerd om het mysterie rond de verdwenen studente op de lossen.



Volgens De Vries is er sinds begin dit jaar achter de schermen hard gewerkt aan dit initiatief. Er is een stichting opgericht De Gouden Tip en met behulp van crowdfunding wil de stichting een miljoen euro bij elkaar brengen voor de gouden tip die leidt naar het lichaam van Tanja Groen. ,,Een miljoen euro", herhaalt De Vries. Volgens hem werken beloningen die doorgaans worden uitgeloofd niet. ,,Een bedrag van 10.000 of 15.000 euro helpt mensen niet zo snel over de streep trekken om toch iets te vertellen dat al jaren aan hen knaagt.”



De stichting heeft een website, waar donateurs zich kunnen melden en storten. Het streven is een beloning van een miljoen euro. Zolang dat niet is bereikt, is het dan binnengehaalde bedrag de beloning. De oproep wordt gesteund door politie en justitie. ,,Dit is een kans, en dus moeten we ervoor gaan”, zegt de politie. Er liggen volgens een woordvoerder nog talrijke scenario’s over wat er met Tanja gebeurd kan zijn.



Ook de ouders van Groen zijn bij de persconferentie aanwezig: ,,Een gewoon meisje dat studeerde, vijf nachten op haar mooie kamer geslapen en ze komt nooit meer thuis. Dat mag toch niet...", aldus haar moeder.



Het gaat niet alleen om de zaak van Tanja Groen. In de toekomst zou de stichting ook een rol kunnen spelen in andere coldcases. ,,Alles wat boven het streefbedrag van een miljoen euro uitkomt, zal worden aangewend voor andere coldcases", aldus De Vries. ,,Ik roep, nee ik smeek, heel Nederland om een financiële bijdrage te leveren aan deze beloning: ouders, bedrijven, scholen, studentenverenigingen.”



Hij benadrukt dat de beloning van een miljoen euro voor het terugbrengen van Tanja Groen is. ,,Als daarbij de dader ook wordt gevonden, is dat fantastisch. Maar het doel is op de eerste plaats het terugkrijgen van haar lichaam.” Een tip kan (anoniem) achtergelaten worden.