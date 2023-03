Peter Schouten strijdt met ‘Team Thomas’ voor dakloze Thomas: ‘Niemand hoort onder de blauwe lucht te slapen’

best socialEen jaar geleden werd de 33-jarige Thomas wegens omstandigheden zijn huis uitgezet. Hij kwam terecht in de Stichting Maatschappelijke Opvang van Breda, maar na een beschuldiging is hij ook deze opvang uitgezet en leeft hij nu gedwongen op straat. Strafrechtadvocaat Peter Schouten en Marlous Fieret (SP Breda) deden onderzoek naar het beleid van de daklozenopvang SMO Breda en de sanctie die Thomas is opgelegd. ,,Toen ik me erin ging verdiepen, ging het van kwaad tot erger”, vertelt Peter.

Twee weken geleden werd Thomas daklozenopvang SMO Breda uitgezet. De SMO beschuldigt hem van verhindering en bedreiging tijdens een medisch voorval. Thomas staat inmiddels al twee weken op straat, terwijl er in die tijd nog niets is bewezen.

Ondertussen werd strafrechtadvocaat Peter Schouten getipt over SMO Breda. Steeds vaker wordt daklozen de deur gewezen omwille van beschuldigingen, zonder dat hier bewijs voor is. Na zich hierin verdiept te hebben, ontmoette Peter Thomas. ,,Thomas werd zomaar op straat gezet vanuit de opvang, zonder dat er een uitspraak gedaan is over de beschuldigingen”, vertelt de strafrechtadvocaat. ,,Hij vroeg of ik met deze zaak aan de slag wilde gaan, en dat wilde ik wel. Ik vind namelijk dat niemand onder de blauwe lucht hoort te slapen.”

Het Nederlandse beleid

Wat er volgens Peter in Nederland ontbreekt, is een sociaal interventieteam dat er meteen voor zorgt dat iemand een dak boven zijn hoofd heeft. Ook is er gebrek aan morele ondersteuning. ,,Vaak ben je zo vijf weken verder voordat er door de gemeente daadwerkelijk hulp wordt geboden. Daarnaast is een sanctie van de daklozenopvang, vaak gebaseerd op iemands toestand, niet meer dan een geschetst beeld”, vertelt Peter. ,,Natuurlijk wordt er ingegrepen. Maar niet bij daklozen waaraan bij wijze van spreken een ‘luchtje’ hangt. Bijvoorbeeld wanneer iemand ergens van wordt beschuldigd, maar er nog niets is bewezen, zoals bij Thomas.”

Team Thomas

Tijdens het onderzoek naar de beschuldiging van Thomas is Peter Schouten samen met Marlous Fieret (SP in Breda) het interventieteam ‘Team Thomas’ gestart. Het initiatief verspreidt zich op Twitter om mensen bewust te maken van deze issue en om geld in te zamelen via een funding om Thomas te kunnen helpen.

,,Met Team Thomas willen we ervoor zorgen dat Thomas een dak boven zijn hoofd krijgt, net zoals iedere Nederlander die niet dakloos is. Daarnaast willen we dat hij zijn leven weer op de rit krijgt, want vanuit de gemeente krijgt hij die begeleiding niet”, zegt Peter. Het uiteindelijke doel is om op te komen voor daklozen in een soortgelijke situatie. ,,Ik heb er bewust voor gekozen om het via social media te verspreiden, omdat ik de impact ken van de verschillende kanalen.”

Succes

Inmiddels is Team Thomas een groot succes. Met al vele volgers op Twitter en een funding van ruim 1145 euro maakt Team Thomas de mensen in Nederland bewust van deze zaak. Wil jij ook je steentje bijdragen? Doneren kan hier.