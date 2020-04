Petra en Dimitri weten hoe zo'n app voelt: ‘Het geeft rust, je hoort het vanzelf als er iets mis is’

Petra en Dimitri Haddeman (46 en 47) emigreerden zeven jaar geleden naar Singapore en vertelden onlangs op deze site al kort over de app waar de Jonge nu ook aan wil. ,,De app wisselt anoniem telefoonnummers uit,” aldus Dimitri. ,,Dat gebeurt automatisch als je met iemand een praatje maakt. Als een van die personen besmet blijkt te zijn, of later wordt besmet, kijken ze in zijn of haar telefoon en zien ze meteen met wie die persoon allemaal contact heeft gehad. Als ik dus een praatje maak met iemand die later besmet blijkt te zijn of later het coronavirus oploopt, krijg ik dus automatisch een waarschuwing. Of een bericht dat ik twee weken in quarantaine moet blijven.”



De app helpt het strenge regime in Singapore snel te achterhalen wie besmet is en eventuele andere besmette personen snel te isoleren. Over de privacy maakt het al jaren in Singapore wonende stel zich weinig illusies. ,,Al worden de telefoonnummers via deze app wel anoniem uitgewisseld,” vertelt Dimitri.