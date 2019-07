Peuters lopen grootste gevaar op verdrinking rondom huis of in bad

Kinderen tussen 0 en 4 jaar zijn de afgelopen jaren het vaakst in het ziekenhuis beland, nadat ze bijna waren verdronken. Ze vielen vooral in het water tijdens het spelen in en om hun huis of in bad. ,,Ouders lopen even weg, verliezen het kind uit het oog en het is gebeurd.”

Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut en Veiligheid NL naar verdrinkingen dat vandaag verschijnt. Ze analyseerden onder meer de dossiers van 1825 mensen die sinds 2010 in het ziekenhuis belandden nadat ze kopje onder gingen. Ruim 10 procent van de slachtoffers overleed.



Het is voor het eerst dat zo’n groot onderzoek naar verdrinkingen is gedaan. De Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) wilde een analyse van verdrinkingsongevallen om problemen in de toekomst te voorkomen. Wie zijn de slachtoffers? Waar zwommen ze? En wat was de oorzaak?

Rondom huis

Uit het onderzoek blijkt dat een kwart van de patiënten die als gevolg van verdrinking in het ziekenhuis is opgenomen tussen de 0 en 4 jaar was. Met name 1- en 2-jarigen raakten bovengemiddeld vaak in de problemen. De meeste ongelukken gebeurden rondom huis. De kinderen vielen in de sloot, vijver of een badje toen ze in de tuin of buurt speelden.



,,Betrokkenen gaven aan dat ze even wegliepen en hun kind uit het oog verloren toen het in het water raakte”, verklaart Dorine Collard, onderzoeker van het Mulier Instituut. Verdrinking is één van de belangrijkste doodsoorzaken onder kleine kinderen. Nu blijkt dat daarnaast veel kleine kinderen in het ziekenhuis belanden, doordat ze bijna verdrinken.

Waarschuwen

De NRZ wil de ouders van jonge kinderen daarom waarschuwen. ,,Je denkt als ouder, dat overkomt me niet, maar het kan werkelijk iedereen gebeuren als je je kind net even uit het oog verliest”, benadrukt woordvoerder Marjolein van Tiggelen.



Uit een analyse van mediaberichten over verdrinkingen blijkt dat de locatie van de incidenten verschilt per leeftijd. Tieners tot en met 14 jaar komen in meren in de problemen tijdens het sporten en recreëren. En volwassenen gaan juist in rivieren, grachten of kanalen kopje onder. ,,Dat komt ook doordat bij volwassenen een groter aandeel verkeersongevallen meespeelt bij verdrinkingen”, verklaart Collard.



De zee komt opvallend weinig terug als risicolocatie voor verdrinking. Collard: ,,Uit eerder onderzoek blijkt dat mensen bij buitenzwemplekken vooral op de kant, langs de waterlijn en op plekken waar ze nog kunnen staan recreëren.”

Volledig scherm De locatie van verdrinkingsongevallen verandert naarmate de drenkelingen ouder worden. © ANP