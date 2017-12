Piek in drankongevallen rond de feestdagen

Het hoge aantal verkeersslachtoffers als gevolg van alcohol blijkt uit een nieuwe analyse die op verzoek van het AD is gemaakt. Hiervoor zijn de politieregistraties van ongelukken in de weekenden en rond de feestdagen geanalyseerd in de maanden november, december en januari van 2014 tot en met 2016.



Het aantal ongevallen op oudejaarsdag en nieuwjaarsdag waar drank in het spel is, is 29 procent hoger dan in een gemiddeld weekend. Dat komt neer op negentig ongelukken waarbij zo’n dertig ‘alcoholslachtoffers’ vallen. Het gaat hier om zowel doden als gewonden.



Ook in het weekend voor kerst is het aantal ongelukken door drankrijders 21 procent hoger. Op de vrijdag, zaterdag en zondag voor kerst komt dat neer op dagelijks 42 ongevallen met 13 slachtoffers.