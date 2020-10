Piek van tweede golf moet nog komen: ‘9 op de 10 is nog vatbaar voor dit virus’

Met 7833 nieuwe gevallen en 51 extra ziekenhuisopnames heeft het coronavirus nog bepaald geen gas teruggenomen. De druk op de zorg is nu zo groot dat de eerste Nederlandse patiënten vrijdag of zaterdag weer naar Duitsland verplaatst worden. Maar het is ook nog te vroeg om grote effecten te zien van de ‘gedeeltelijke lockdown’ die het kabinet dinsdag afkondigde, weet viroloog Ab Osterhaus. ,,Dat kan weken kosten.”