Pietenband bewaart de harmonie voor intocht

Toeter

Sinds ze de band 'Toeter nog maar 1' in 2010 begonnen, hebben ze niets dan lol beleefd aan piet. Een fantastisch personage, vinden ze. Marinus: ,,Je bent onderdeel van een sprookje.'' Maarten: ,,Een gekkere versie van jezelf.'' Gert: ,,Heerlijk om een beetje de rand op te zoeken. Ook bij de moeders, hè mannen? 'Mevrouw, zou u mijn toeter eventjes vast kunnen houden?''' Ze probeerden zich die eerste jaren met een vredesliedje op de wijs van Bailando nog buiten de discussie te houden ('weet dat ook in elke piet een hart voor alle kleuren zit') maar moesten zich recent tóch uitspreken. Marc: ,,Een van onze opdrachtgevers wilde alleen roetveegpieten, dus toen werd de vraag dringend: blijven we zwart of niet?'' De bandleden bleken er allemaal anders in te staan. Zo zijn Patrick en Henri nog altijd enorm vóór. Patrick: ,,Zwart of anders niks.'' En wil Maarten juist verandering. ,,Ik heb op een basisschool in Amsterdam gewerkt en merkte daar dat mensen met een kleur er echt last van hebben: ze worden uitgescholden voor Zwarte Piet.'' Ook Marc, Marinus en Gerwin voelen wel wat voor een ander exemplaar en Gert maakt het niet zoveel uit.

Hoe hebben jullie dat met elkaar opgelost? Marc: ,,Wij hebben ons uiteindelijk laten leiden door de mannen die het stelligst zijn in deze hele kwestie: Henri en Patrick.'' Maarten: ,,Wij kunnen en willen niet zonder hen, dus blijven we zwart.'' Gert: ,,We kiezen voor wat ons bindt: lekker samen lol maken. En dat geven we echt niet op door zo'n discussie.'' Is dat ook jullie boodschap voor Nederland? Gewoon allemaal een beetje inbinden? Patrick: ,,Het zou prachtig zijn als iedereen dat kon.'' Gerwin: ,,Maar zo makkelijk is het natuurlijk niet. Want niemand van ons voelt zich persoonlijk beledigd - wat wel geldt voor mensen met een bruine kleur.'' Marinus: ,,Zij rusten niet tot Zwarte Piet weg is.'' Henri: ,,En dat is nou precies waar ik het meest moeite mee heb. Dat een kleine groep een grote groep een verandering door de strot probeert te duwen.'' Marinus: ,,Ik vraag me ook af of deze groep wél komt, als we wat veranderen. Misschien hebben zij gewoon niets met het hele feest.'' Hebben jullie ideeën voor een niet-controversiële piet? Marinus: ,,Roetvegen zijn niks, want piet moet onherkenbaar zijn. Dan nog liever groene schmink.'' Maarten: ,,Roetvegen zijn niet zo gek, hoor. Het past mooi bij het verhaal van de schoorsteen.'' Gert: ,,Wat je ook bedenkt, het blijft oppassen. Kijk naar Amsterdam, waar ze met die Spaanse edellieden de plank enorm hebben misgeslagen.'' Marc: ,,Ik zie wel wat in donkergrijs. Zo'n kleur verwijst naar roet en kan op geen enkele manier met donkere mensen in verband worden gebracht.'' Maarten: ,,Maar donkergrijs lijkt weer op zwart, toch? Kan dat ook niet als racistisch worden gezien?''

Het debat sleept al een paar jaar. Wanneer houdt het op?



Gerwin: ,,Het zal nog wel even sudderen, vrees ik. Vooral omdat het allemaal nog vers is.'' Patrick: ,,In het verleden gingen veranderingen beetje bij beetje. Piets roe is bijvoorbeeld langzaam maar zeker verdwenen.'' Maarten: ,,Dat dreigen met geweld kon niet meer.'' Marc: ,,Dus dat was een logische verandering...'' Henri: ,,Maar deze verandering is niet logisch: de meesten willen niet van Zwarte Piet af.''



Wat is uiteindelijk de oplossing?



Gert: ,,Misschien raakt het land wel verdeeld. Dat de grotere steden, waar veel weerstand is, Zwarte Piet afschaffen en de kleinere steden niet. En dat Sinterklaas alleen nog op sommige plekken uitbundig wordt gevierd. Een beetje zoals Sint Maarten.'' Marc: ,,Misschien blijft Piet wel overal, als het Sinterklaasjournaal één goede Piet lanceert waar iedereen het mee eens is. Want dat journaal is leidend. Maar de overgang moet wel minder abrupt.''



Vieren jullie kleinkinderen straks nog Sinterklaas?



Patrick: ,,Zou best kunnen van niet.'' Maarten: ,,Ik hoop dat we tegen die tijd een andere goede piet hebben.'' Gert: ,,Of misschien doen we tegen die tijd wel aan Santaclaus. Dat klinkt nu raar, maar je ziet toch ook dat Halloween oprukt? En is Santaclaus echt minder leuk dan Sinterklaas? Het is voor kinderen allemaal net zo spannend.''