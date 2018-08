Piloten Ryanair mogen staken, vluchten gaan morgen wél door

Liza in Dublin wilde weten of ze kon terugvliegen naar huis. De zoon van Ingrid Maas zou voor het eerst naar Londen wil vliegen om een voetbalwedstrijd te zien. Ook de 18-jarige Delila Dönmez uit Tilburg, die morgen voor het eerst zonder ouders naar Rome zou vliegen, volgde de rechtszaak op de voet. ,,Dit is stressvoller dan het wachten op de examenuitslag.”

Voor honderden vakantiegangers stond er veel op het spel: Nederlandse Ryanairpiloten, gesteund door de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers, willen de hele vrijdag hun vliegtuigen aan de grond te laten staan. Het gaat in totaal om 11 vluchten vanuit Eindhoven. Met terugvluchten meegerekend zijn er mogelijk 4000 passagiers de dupe.

Piloten strijden, net als in Duitsland, Ierland, België en Zweden, voor betere arbeidsvoorwaarden bij prijsvechter Ryanair. ,,We willen dat Ryanair piloten doorbetaalt bij ziekte. Ook willen we een pensioenregeling en een einde aan de schijnzelfstandigheid die piloten hebben”, zegt VNV-woordvoerder Joost van Doesburg voor aanvang van de zitting.

Ultimatum

Quote Anders wordt Nederland­se vakantie­gan­ger onevenre­dig gedupeerd Jochem Croon Volgens de VNV heeft Ryanair zich in de afgelopen cao-onderhandelingen verre van constructief opgesteld. Een ultimatum om te voldoen aan minimumeisen van de vakbond bleef onbeantwoord. Vervolgens overwoog VNV zich aan te sluiten bij een internationale staking. ,, Ryanair kondigde meteen aan naar de rechter te stappen”, zegt Van Doesburg. ,,Dat vereenvoudigde de beslissing om de staking door te zetten.”



In de Haarlemse rechtszaal schetst Ryanair-advocaat Jochem Croon een ander beeld. ,,De cao-onderhandelingen zijn feitelijk pas in mei op gang gekomen. We zijn nog verre van uitonderhandeld. Een staking is volkomen voorbarig.” Ryanair eist tijdens de vakantieperiode een verbod op staking voor de dagen vrijdag, zaterdag en zondag. ,,Anders wordt Nederlandse vakantieganger onevenredig gedupeerd.”

Croon verwijt de VNV de staking zo laat mogelijk te hebben aangekondigd. ,,Daardoor zijn passagiers onnodig lang in onzekerheid gehouden.” Hij wil dat de piloten een staking tenminste vier dagen van tevoren aanzeggen. ,,De stakingen in de andere landen zijn allemaal veel vroeger aangekondigd.”

Volgens VNV-advocaat Alwin Stege is dat om een praktische reden. ,,In Duitsland gaat het om 250 vluchten. Die kan Ryanair niet opvangen. In Nederland gaat het om 11 vluchten en we krijgen al signalen dat er vervangende piloten worden ingeroosterd.” Volgens Stege vliegen doordeweeks net zoveel mensen met Ryanair als in het weekend. ,,Ik zie niet in waarom een staking in het weekend niet door kan gaan.”

Stakingsbrekers

Daarover moet de Haarlemse rechter Theo Röell lang nadenken. Pas in de loop van de avond komt het langverwachte vonnis: de staking mag doorgaan. Wel moet de VNV voortaan stakingen eerder aankondigen. Ryanair moet beloven geen stakingsbrekers in te zetten.