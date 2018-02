Pincollecte levert goede doelen meer op

Collectanten van goede doelen haalden in de laatste drie maanden van vorig jaar met een pinbus gemiddeld 3,75 euro per gever op; de gemiddelde contante donatie ligt op 1,50 euro.



Doorgaans halen collectanten met een gewone collectebus gemiddeld 65 euro per bus op. Met een pinbus is de opbrengst gemiddeld 141,50 euro. Van dat bedrag wordt 33,50 euro met een pinpas of mobiele telefoon betaald, 108 euro wordt contant in de bus gestopt. Een kwart bestaat uit pinbetalingen.



,,Met deze cijfers bewijst de nieuwe collectebus zich als succesvolle innovatie voor de goede doelen'', aldus Peter Schoof, voorzitter van stichting Collecteplan, vertegenwoordiger van 25 landelijk collecterende goede doelen in Nederland.