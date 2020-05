Pittige buien met onweer op komst, code geel voor kustprovincies

In België regent en onweert het al en in het noorden van de provincie Antwerpen is zelfs een windhoos gesignaleerd, melden Vlaamse media. De buien trekken richting Nederland.

,,Vanaf het einde van de middag kunnen langs de zuidwestkust zware windstoten, rond 75 km per uur, voorkomen”, aldus het KNMI. In de avond is ook elders langs de kust kans op zware windstoten. De harde wind houdt volgens het weerinstituut aan tot maandagavond.

De buien gaan gepaard met een fikse temperatuurdaling. Van zo'n 16 tot 22 graden gaan we aan het eind van de middag naar 8-10 graden in het noorden, 14-15 in het midden en nog 19 graden in het zuidoosten. De stevige noordenwind maakt het voor het gevoel kouder. Vooral in het zuiden en oosten is kans op wat regen en in Limburg is kans op een onweersbui. Maandag blijft het ook fris. De rest van de week is het droog met flink wat zon.