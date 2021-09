‘Plan bij defensie voor een vrouwenquotum’

Een woordvoerder bevestigt in de krant dat er ‘meer druk wordt gelegd’ op het werven van vrouwen, maar wil nog geen details geven. Het plan moet eerst nog worden goedgekeurd na overleg met de landmacht, luchtmacht, marine en marechaussee. Zo ligt nog open om welke percentages het per krijgsmachtdeel zou gaan en op welke termijn de quota gehaald moeten worden. Eenheden waarvoor ‘uitzonderlijk zware fysieke eisen’ gelden, als de mariniers of de commando’s, krijgen mogelijk een uitzondering op de quota.