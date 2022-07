Plotse vrijlating Masmeijer was ‘wegens persoonlijke omstandigheden’, gratie leidt tot rel

updateDat de voor drugshandel veroordeelde oud-televisiepresentator Frank Masmeijer gratie heeft gekregen, is wegens persoonlijke omstandigheden. Dat zei advocaat Geert-Jan Knoops woensdag in een videofragment in het tv-programma Renze. De plotse vrijlating van oud-televisiepresentator Frank Masmeijer (60) is uitgegroeid tot een rel waarbij alle partijen die betrokken waren bij de besluitvorming naar elkaar wijzen.

,,Dan hebben we het eigenlijk over gebeurtenissen in zijn familiesfeer, die zijn ontstaan door de detentie en tijdens detentie”, zei Knoops, zonder daarop een toelichting te geven. Knoops was een van de advocaten van voormalig NCRV’er Frank Masmeijer. Eerder op woensdag wist Knoops nog niet wat de reden was voor de gratieverlening.

Opmerkelijk bij de gratie van Masmeijer is de rol van het gerechtshof, dat ondanks een negatief advies van het Openbaar Ministerie toch positief was over het gratieverzoek van de voormalige televisiester. Advocaten reageren kritisch.

Het Ressortsparket van het Openbaar Ministerie, dat zich voornamelijk bezighoudt met het behandelen van strafzaken in hoger beroep, maakte vanmiddag bekend dat het minister van Rechtsbescherming, Franc Weerwind (D66), destijds heeft geadviseerd om géén gratie te verlenen aan de voor drugshandel veroordeelde televisiepresentator. De regering noch de rechter wil toelichten waarom Masmeijer uiteindelijk wél gratie heeft gekregen.

Het advies van het OM is niet doorslaggevend. Leidend is de beoordeling van de rechter, in dit geval het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Het hof wil niets zeggen over de inhoud van het advies, maar volgens RTL Boulevard zag het hof ‘geen reden om negatief te oordelen over de vrijlating van de voormalig presentator’. Een woordvoerder wil hier niet op reageren en zegt dat het advies wordt gegeven aan de koning en niet openbaar is: ,,De koning beslist.”

De Rijksvoorlichtingsdienst, dat de woordvoering namens de koning doet, wil inhoudelijk niet op de zaak reageren, maar zegt dat alles volgens de regels is verlopen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid laat op zijn beurt weten dat het advies van het hof ‘altijd leidend’ is. ,,De minister moet met een hele goede motivatie komen om dat naast zich neer te leggen”, aldus een woordvoerder, die voor verdere toelichting naar het hof verwijst.

Doorgaans wordt pas gratie verleend als zowel justitie als de rechtbank daarover positief adviseren. ,,Er kunnen altijd uitzonderingen zijn, maar dat was het uitgangspunt‘’, zegt een ingewijde tegen deze site. Een dubbel groen licht was een vereiste, omdat de rechterlijke macht ‘altijd een stuk toeschietelijker in positieve adviezen’ was dan het OM, aldus de ingewijde.

Ook België wil niets zeggen over de gratie. Het Belgische ministerie van Justitie zegt ‘geen commentaar op individuele dossiers’ te geven. Het departement wil ook niet zeggen of Nederland met de zuiderburen heeft overlegd of hen heeft ingelicht.

Het getouwtrek en het gebrek aan transparantie straalt slecht af op de betrokken instanties, vinden strafrechtadvocaten. ,,Dit is raar en slecht dat er geen transparantie is. Dan moeten ze niet klagen als ze worden beschuldigd van klassenjustitie en worden overladen met nieuwe gratieverzoeken”, zegt raadsman Job Knoester. Bij collega-advocaat Mark-Jan Bouwman staat de telefoon roodgloeiend. ,,Ik ben vandaag inmiddels vijf keer gebeld door gedetineerde cliënten of hun familie met de vraag of dit ook mogelijk is in hun zaak.”

Dat is volgens Bouwman het gevolg van het gebrek aan transparantie. ,,Volgens mij is nog helemaal niet duidelijk wat er nu exact is gebeurd”, aldus Bouwman. Voor advocaat Johan Mühren roept de hele zaak veel vragen op. ,,Gratie verlenen gebeurt doorgaans uitsluitend bij bijzondere en zwaarwegende persoonlijke omstandigheden. Ik gun het Masmeijer van harte, maar ik gun het al mijn cliënten met langdurige gevangenisstraffen ook erg.”

De 60-jarige Masmeijer kwam volgens RTL Boulevard al op 15 juni op vrije voeten. De D66-minister tekende op 29 juni officieel het document waarmee de voormalig presentator onder voorwaarden wordt kwijtgescholden van zijn resterende gevangenisstraf. Hij mag in deze periode geen strafbare feiten plegen.

PVV-leider Geert Wilders is in elk geval furieus over de kwestie: ,,Dus de koning laat een cokedealer vrij omdat de partij van de verantwoordelijke minister Weerwind - D66 - snuiven niet zo’n probleem vindt? Waanzinnig. Als de gewone man zijn belastingaanslag of energierekening niet betaalt is er geen genade. D66 is ziek.”

Stormloop op gratieverzoeken

Bonjo, de belangenorganisatie voor (ex-)gedetineerden, verwacht door de hele toestand een stormloop op gratieverzoeken. ,,Ik vind het echt verbijsterend”, zegt directeur Jaap Brandligt tegen deze site. ,,Wij snappen hier echt geen reet van. Het is onbegrijpelijk en heel ongebruikelijk. Dit gebeurt echt nooit, tenzij er sprake is van een ernstige ziekte of een overlijdensgeval binnen de familie. Daar lijkt, als ik de reactie van Masmeijer mag geloven, geen sprake van. Ik kan me heel goed voorstellen dat een beetje verstandige gedetineerde nu denkt: als Masmeijer dit voor elkaar krijgt, dan ga ik er ook voor. Sterker nog: ik zou het ze van harte aanbevelen.”

Masmeijer was door een Belgische rechter veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf wegens betrokkenheid bij de handel in cocaïne. Hij zat het laatste deel van zijn straf uit in Nederland. Masmeijer bracht vandaag zelf naar buiten dat hij gratie heeft gekregen en dus weer vrij is. Zijn advocaat heeft dat bevestigd. ,,Hij heeft een nieuw levensplan ontworpen dat kennelijk heel aansprekend was voor de autoriteiten in Nederland”, laat advocaat Geert-Jan Knoops aan deze site weten.

Eerder vandaag zei Knoops nog geen contact te hebben gehad met Masmeijer. ,,Het bijzondere is ook dat de beslissing altijd buitengewoon summier blijft. Wat precies de beweegredenen zijn geweest voor gratie, blijft in het ongewisse. De koning bemoeit zich inhoudelijk ook niet met de hele procedure, die zet enkel zijn krabbel.”

Een advocaat die met regelmaat gratieverzoeken indient namens veroordeelden, is Sidney Smeets. ,,Ik heb nu bijvoorbeeld een zaak lopen van iemand die jaren geleden veroordeeld is, nu een heel ander leven heeft en voor zijn zieke moeder zorgt. Die moet naar het gevang, maar de kans op gratie is klein.” VVD-Tweede Kamerlid Ulysse Ellian heeft minister Weerwind alvast om opheldering gevraagd. Hij vroeg Weerwind in Kamervragen om een toelichting op de overwegingen en adviezen die aan het besluit om Masmeijer gratie te verlenen ten grondslag liggen.

Raad: gratieverlening door koning niet uitzonderlijk Het komt geregeld voor dat koning Willem-Alexander gratie verleent, zoals dat vandaag bij oud-presentator Frank Masmeijer is gebeurd. Dat stelt de Raad voor de rechtspraak in een reactie aan het ANP. Hoe bijzonder het is dat dat gebeurt in een zwaar delict - zoals cocaïnesmokkel, waar Masmeijer voor is veroordeeld - is moeilijk te zeggen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) maakt openbaar hoe vaak gratie wordt verleend, maar niet in wat voor zaken dat gebeurt. Uit cijfers van JenV blijkt dat vorig jaar 657 gratieverzoeken werden gedaan, waarvan er 131 werden verleend. Het jaar daarvoor werden 87 van de 558 gratieverzoeken ingewilligd. Het verlenen van gratie gebeurt dus vaker. Vorig jaar verleende de koning gratie aan Cevdet Yılmaz. In 1983 werd hij tot levenslang veroordeeld voor het doodschieten van zes mensen in café ‘t Koetsiertje in Delft. Na bijna 38 jaar kwam hij vrij. Een ander voorbeeld komt uit 1986. Toen verleende toenmalig koningin Beatrix gratie aan Hans van Z., die bijna twintig jaar eerder levenslang had gekregen vanwege drie roofmoorden.

