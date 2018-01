Plotselinge stijging asielaanvragen van Cubanen in Nederland

Zwangere Kate straalt tijdens werkbezoek aan vrijwilligers

7:09 De hertogin van Cambridge Catherine Middleton (35) ging dinsdag thee drinken met vrijwilligers. De zwangere vrouw van prins William (35) straalde in haar felroze jas, terwijl ze thee aan het drinken was met vrijwilligers in de Britse stad Covery. William en Kate verwachten in april hun derde kindje.