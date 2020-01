Pluimveeorganisaties willen ophokplicht wegens oprukkende vogelgriep uit Oost-Europa

Het vogelgriepvirus is in verschillende Oost-Europese landen opgedoken, waaronder Hongarije, Slowakije, Roemenië en Polen. In dat laatste land is inmiddels de Duitse grens bereikt en ook is vogelgriep vastgesteld bij een wilde vogel. ,,Dan kan het snel gaan. Van Polen naar Nederland is maar een dag vliegen voor sommige vogels”, zegt voorzitter Gert-Jan Oplaat van de vereniging van Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie (Nepluvi). Zijn organisatie schreef de brief aan Schouten samen met landbouworganisatie LTO, de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVB) en de Centrale Organisatie Broedeieren en Kuikens (CBOK).