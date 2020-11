Poederbrieven ontdekt in Amsterdam, ook alarm in Roermond en bij PostNL Den Haag

UpdateOp meerdere plekken in het land is vandaag alarm geslagen, nadat voor de derde dag op rij poederbrieven werden gevonden. 's Ochtends in het centrum van Amsterdam, aan de Prinsengracht. In de middag werd alarm geslagen in een ziekenhuis in Roermond en bij PostNL in Den Haag. Naast een poederbrief zijn daar ook granaathulzen gevonden. Vanavond dook weer een brief op in Amsterdam. Niemand raakte voor zover bekend gewond.

Bij het Laurentiusziekenhuis in Roermond werd donderdagmiddag een verdachte brief met onbekende inhoud bezorgd. Een woordvoerder van de brandweer sprak van een poederbrief. De brief met de verdachte inhoud is gevonden bij het bestuursgebouw, dat losstaat van het ziekenhuiscomplex. Een medewerker opende volgens de politie om 12.45 uur de brief en ontdekte dat er een onbekende stof in zat.



De vier medewerkers die in contact zijn geweest met de brief zijn apart genomen. Het ziekenhuis sloeg groot alarm. Volgens het ziekenhuis is niemand in contact gekomen met de brief. De gewone zorg gaat gewoon door. Patiënten en bezoekers lopen geen gevaar, aldus Laurentius.

In Den Haag zijn PostNL-medewerkers vanmiddag het gebouw uit gevlucht nadat er in het x-ray apparaat een verdacht pakketje werd gesignaleerd. In een doos bleken lege granaathulzen te zitten.

Deze donderdagochtend is een poederbrief bezorgd op de Prinsengracht in de Amsterdamse binnenstad. Op welke locatie kan een politiewoordvoerster niet zeggen omdat het ‘daderinformatie’ is. Meer wil de politie niet over de zaak kwijt. 's Avonds was het raak aan de Van Baerlestraat in de hoofdstad. In totaal zijn er nu 18 poederbrieven ontdekt. Er is niemand door de poederbrieven gewond geraakt.

Motief onbekend

De afgelopen dagen doken in het hele land poederbrieven op, waarvan de meeste in Amsterdam. In meerdere brieven is het poeder een bestrijdingsmiddel, maar in een hoeveelheid die niet schadelijk is voor de gezondheid.



Het is onduidelijk wie de brieven stuurt en waarom. De recherche doet onderzoek naar de herkomst van de brieven en of de achttien incidenten verband met elkaar houden. De coördinatie hiervan ligt in Amsterdam, zei de woordvoerster.

Ziekenhuizen

Op drie locaties in Amsterdam zijn woensdagochtend poederbrieven aangetroffen. Het gaat om verschillende panden en het OLVG West-ziekenhuis. Ook in Leusden trof men zo'n brief aan.

Dinsdag werden de eerste poederbrieven gevonden. Onder andere bij DPG Media (in Amsterdam, Rotterdam en Best), de uitgever van deze krant, en het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam. Ook ontving de redactie van het Nederlands Dagblad in Amersfoort dinsdagochtend een poederbrief. Het spul in de enveloppen bleek op meerdere locaties een bestrijdingsmiddel te zijn, in deze hoeveelheid echter niet gevaarlijk.

Op drie plekken in Amsterdam zijn gisteren poederbrieven geleverd: