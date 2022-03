Politici naar de stembus: Rutte stemt in oude basisschool, Klaver in theater

VerkiezingsbytesDe laatste dag van de gemeenteraadsverkiezingen is in volle gang. Veel landelijke politici grijpen hun kans om ook een stem uit te brengen. Zo gingen ze naar de stembus in hun eigen gemeenten. Dit artikel wordt gedurende de dag steeds vernieuwd.

Mark Rutte (VVD)

Premier Mark Rutte heeft woensdag uiteraard gestemd voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dat deed de VVD-voorman op zijn oude basisschool, Schoolvereniging Wolters in Den Haag. Een selfie met de premier mocht voor de vrijwilligers van het stembureau natuurlijk niet ontbreken.

Volledig scherm VVD-leider Mark Rutte brengt in basisschool De Woltersschool zijn stem uit voor de gemeenteraadsverkiezingen. © ANP

Volledig scherm VVD-leider Mark Rutte brengt in basisschool De Woltersschool zijn stem uit voor de gemeenteraadsverkiezingen. © ANP

Jesse Klaver (GroenLinks)

Deze keer stond GroenLinks-leider Jesse Klaver niet in zijn pak voor de Tweede Kamer, maar in zijn dagelijkse kloffie in de spotlights op het podium. Klaver was woensdag rond 09.30 uur samen met zijn vrouw in Theater de Regentes in Den Haag om daar zijn stem uit te brengen voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Volledig scherm GroenLinks-leider Jesse Klaver brengt in Theater de Regentes zijn stem uit voor de gemeenteraadsverkiezingen. © ANP

Volledig scherm GroenLinks-leider Jesse Klaver poseert voor een selfie na het uitbrengen van zijn stem in Theater de Regentes voor de gemeenteraadsverkiezingen. © ANP

Geert Wilders (PVV)

Wegens ziekte kan PVV-leider Geert Wilders niet zelf naar het stembureau komen. Toch, laat hij weten op Twitter, brengt hij woensdag tijdens de gemeenteraadsverkiezingen zijn stem uit op Sebastian Kruis, de lijsttrekker en huidige fractievoorzitter van de partij in de gemeente Den Haag.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Lilianne Ploumen (PvdA)

Zo’n luxe broekpak is geen dagelijkse kost in de gymzaal van basisschool De Mijlpaal. PvdA-leider Lilianne Ploumen maakte haar entree erin, inclusief grote grijns op haar gezicht. Ze bracht woensdag rond 09.00 haar stem uit voor de gemeenteraadsverkiezingen in haar woonplaats Amsterdam.

Volledig scherm PvdA-leider Lilianne Ploumen brengt in basisschool De Mijlpaal haar stem uit voor de gemeenteraadsverkiezingen. © ANP

Volledig scherm PvdA-leider Lilianne Ploumen brengt in basisschool De Mijlpaal in Amsterdam haar stem uit voor de gemeenteraadsverkiezingen. © ANP

Wopke Hoekstra (CDA)

De vrouw van minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra, Liselot Hoornweg, had haar zondagse kleren dit keer niet aangetrokken voor een bezoekje aan de kerk, maar om er samen met haar man te gaan stemmen. Rond 08.30 uur bracht Hoekstra zijn stem uit voor de gemeenteraadsverkiezingen in Bussum.

Volledig scherm CDA-leider Wopke Hoekstra brengt samen met zijn vrouw Liselot Hoornweg in Bussum zijn stem uit voor de gemeenteraadsverkiezingen. © ANP

Volledig scherm CDA-leider Wopke Hoekstra brengt in Bussum zijn stem uit voor de gemeenteraadsverkiezingen. © ANP

Sigrid Kaag (D66)

Multitasken kan minister van Financiën Sigrid Kaag zeker, want tijdens een rondje met haar twee honden heeft ze woensdag rond 08.00 uur haar stem uitgebracht voor de gemeenteraadsverkiezingen. De D66-leider stemde in wijkcentrum ‘t Benoordenhuis in haar woonplaats Den Haag.

Volledig scherm D66-leider Sigrid Kaag brengt samen met haar honden in wijkcentrum ’t Benoordenhuis in Den Haag haar stem uit voor de gemeenteraadsverkiezingen. © ANP

Volledig scherm D66-leider Sigrid Kaag brengt in wijkcentrum ’t Benoordenhuis haar stem uit voor de gemeenteraadsverkiezingen. © ANP

Hugo de Jonge (CDA)

Minister van Volkshuisvesting Hugo de Jonge straalt bij de stembus, zo is te zien op een foto die hij op Twitter deelt.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Thierry Baudet (FVD)

Volledig scherm FVD-leider Thierry Baudet brengt samen met zijn vrouw Davide Heijmans in de Posthoornkerk zijn stem uit voor de gemeenteraadsverkiezingen. © ANP

Volledig scherm FVD-leider Thierry Baudet brengt in de Posthoornkerk zijn stem uit voor de gemeenteraadsverkiezingen. © ANP

FVD-leider Thierry Baudet heeft ook gestemd voor de gemeenteraadsverkiezingen. Samen met zijn vrouw Davide Heijmans dook hij de stemhokjes in in de Posthoornkerk in Amsterdam.