Politie alert: grote illegale technorave vanavond 'in twee minuten uitverkocht’

In de omgeving van Amsterdam wordt vanavond rond middernacht een grote illegale technorave georganiseerd waar vermoedelijk honderden bezoekers op af komen. Het feest, met een toegangsprijs van tien euro, was binnen twee minuten uitverkocht, meldt de organisator op sociale media. De politie is op de hoogte van het feest en staat op scherp, laat een woordvoerder aan deze nieuwssite weten.

Het besloten Instagramaccount locatie12.events, de organisator van diverse illegale raves in de omgeving van Amsterdam, is gedurende de coronacrisis een doorn in het oog van de politie en gemeentes. De beheerders achter het account hebben een groot bereik en weten met prikkelende live stories duizenden feestvierders - vaak tussen de 18 en 30 jaar oud - te verleiden om naar de feestjes te komen, meestal gehouden in een verlaten buitengebied.

Vuistregels

Volgers kunnen zich via privéberichten opgeven voor de rave en krijgen dan de locatie door. Voor de politie blijft het lastig om de feesten van Locatie12.events aan te pakken. De organisatie screent eventuele bezoekers en pakt het voorzichtig aan. De locatie en precieze datum worden pas op het laatste moment doorgegeven en blijven zo lang mogelijk geheim. Op de feesten wordt entree gevraagd.

Een aantal vuistregels van Locatie12: je Instagramprofiel moet op openbaar staan – zodat de organisatie je identiteit kan checken, je moet de namen van de mensen met wie je komt doorgeven en je moet je binnen een bepaald tijdslot aanmelden, via Instagram. En zelfs dan is het nog niet gegarandeerd dat ze je de locatie melden – het is maar net hoe betrouwbaar de organisatie je acht.

Geen taxi's

Een kaartje voor de rave van vanavond kost tien euro. ,,We zullen erg streng zijn. We hebben een groot team aan (vriendelijke) beveiligers. Voor jouw en onze veiligheid”, schrijven de organisatoren in het Engels. Het feest was in slechts twee minuten uitverkocht. Bezoekers wordt gevraagd om niet met de taxi te komen. Dat is om het risico op een confrontatie met de politie te voorkomen. ,,Dan word je misschien gevolgd en dan is het klaar.”

Boetes

Organisatoren van illegale feesten riskeren een boete van 4000 euro. Voor bezoekers die de coronaregels overtreden, zijn de boetes onlangs verlaagd van 395 euro naar 95 euro. Burgemeester Marianne Schuurmans van de gemeente Haarlemmermeer haalde snoeihard uit naar mensen die illegale feesten organiseren in coronatijd. ,,De organisatoren vind ik crimineel en zouden wat mij betreft hogere boetes opgelegd mogen krijgen.”

De initiatiefnemers achter Locatie12 is gevraagd om een reactie, maar daar is niet op ingegaan. Wie er achter het account zit, is niet bekend. Tegen NH Nieuws zei een organisator van illegale feesten dat ze dit vooral doen vanuit ‘de gedachte om de scene levend te houden’.

