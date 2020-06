Politie beëindigt illegaal feest met honderden mensen in Haarlemmermeerse bos

Wat een tussenjaar je kan brengen: ‘Ik leerde op eigen benen staan’

15:00 Een op de tien havo- en vwo-scholieren neemt na het eindexamen een tussenjaar. Omdat ze zijn uitgeloot, school even zat zijn of nog niet weten wat ze willen studeren. Tien jongeren vertellen wat het hen heeft opgeleverd. ,,Het was vet, gaaf, heel ziek!’’