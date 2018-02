Politie belooft verbetering EHBO-trainingen voor agenten

Tot 2015 kregen agenten in Den Haag halfjaarlijkse bijscholing, zo staat in politienotities die in bezit zijn van Omroep West. Daarna zijn er geen reguliere trainingen voor eerstehulpverlening meer aangeboden. Volgens de politie komt dit door de omvorming van 26 regiokorpsen naar een landelijke politie. Na de reorganisatie kwam dit onderdeel niet meer terug in de inrichting van de politieorganisatie, zegt de politie Den Haag.

Volgens de woordvoerder van de landelijke politie verschilt het per eenheid hoe het met de trainingen is geregeld. ,,We hebben behoefte aan landelijk beleid." Momenteel wordt onderzocht hoe dat eruit zou moeten zien. ,,Zo kijken we welk type agent het meest behoefte heeft aan bijscholing en hoeveel extra training gewenst zijn." Het is niet bekend wanneer het landelijke beleid wordt ingevoerd.