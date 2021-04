Politie beukt drugslab binnen met gepantserde bus, arrestant verstopt zich in plafond

Volgens een politiewoordvoerder is in één van die loodsen een professioneel crystal-methlab gevonden, dat bestemd is voor de eindfase van het produceren van de kristalvormige harddrug. In de loods zijn ook slaapplekken aangetroffen en zelfs een keukentje, wat wijst op langdurige en professioneel georkestreerde praktijken.



Met een grote afzuiginstallatie, die eigenhandig in de lood was geïnstalleerd, werd de giftige rook die bij het koken van crystal meth vrijkomt vermoedelijk weggezogen.



In de loods zijn ook grote blauwe vaten gevonden, die in de drugslabwereld vaak worden gebruikt om drugsafval in af te voeren.