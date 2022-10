Politie blijft zoeken naar vermisten aanvaring Terschelling, emotionele herdenking bij voetbalclub

Op de vroege ochtend van vrijdag 21 oktober botsten veerboot Tiger en een watertaxi net buiten de kust van Terschelling op elkaar. Twee opvarenden van de watertaxi kwamen om, vier raakten gewond. Riemer en Gosé, die ook op de watertaxi zaten, raakten te water en zijn vermist. ,,Afgelopen weekend is er gezocht met onder meer drones, maar er is helaas niets gevonden", zegt een politiewoordvoerder tegen de Leeuwarder Courant. Vrijwilligers zochten aan de Noordzeekant van het eiland.

De politie gaat ook de komende week door met zoeken. Het ongeval is dan tien dagen geleden. ,,We kijken elke dag naar de stroming en andere factoren die van belang zijn bij de zoektocht, zoals beschikbaarheid van menskracht’’, zegt de woordvoerder. ,,Zo lang het kan, zoeken we door.’’ Dat kan gebeuren met een politieboot, een search and rescue-helikopter of een vliegtuig van de Kustwacht.

Herdenking bij voetbalclub

Afgelopen zaterdag stond de voetbalvereniging waarvan Riemer lid was al stil bij zijn vermissing. Ook zijn vader Egbert (46), die omkwam bij het ongeval met de watertaxi, was lid van de voetbalclub. Ook een andere zoon en de moeder van het gezin spelen bij AVC Sexbierum. Alle seniorenelftallen speelden zaterdag in speciale shirts om hen een hart onder de riem te steken. Zoon Jorik (17) speelde mee met het eerste elftal.

Op Terschelling werd zaterdag de jaarlijkse herdenking voor zeelieden gehouden. Ook die stond deze keer bijna volledig in het teken van de slachtoffers van het ongeval van vorige week. ,,Zeker de minuut stilte kent een extra beladen karakter”, zei Jan Berghuis van de organisatie van de herdenking tegen Omroep Friesland. ,,We kijken nu uit op de plek waar het allemaal plaatsgevonden heeft. Die korte afstand geeft de enorme impact aan die het heeft gehad op de gemeenschap.” De vlag, die normaal gesproken na de bijeenkomst weer in de top gehesen wordt, bleef deze keer halfstok hangen.

Wat exact de oorzaak is geweest van het ongeval is nog niet duidelijk. De twee schepen wilden elkaar in alle vroegte passeren in een smalle vaargeul. Ze hadden kort voor de aanvaring nog marifoon-contact over de manier waarop ze elkaar zouden passeren. Toch ging het mis.

