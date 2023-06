Politie deelt veel meer verkeersboetes uit, automobilist vaker gesnapt bij inrijden gesloten weg

Automobilisten en andere verkeersdeelnemers kregen om precies te zijn 2.662.482 prenten van januari tot mei. Dat is 9,1 procent meer dan de 2.440.672 boetes een jaar eerder. De boetes betreffen snelheidsovertredingen, fout parkeren, met de mobiel in de hand rijden, fietsen zonder verlichting of niet voldoen aan de helmplicht.

In 925.490 gevallen gaat het om automobilisten die door een flitspaal zijn betrapt op te hard rijden. Dat is een kleine stijging van 0,8 procent, die te verklaren valt door de inzet van meer flexibele flitspalen. Het aantal verkeersovertreders dat via mobiele radarsets werd gesnapt steeg harder: van 438.881 in de eerste vier maanden van 2022 naar 454.284 keer dit jaar. Het aantal geconstateerde snelheidsovertredingen met trajectcontrolesystemen daalde licht: van 586.058 vorig jaar naar 580.290 tussen januari en mei.

Lokaal gezag

De politie zette veel meer verkeersdeelnemers aan de kant. Dat staande houden gebeurde de eerste maanden van het jaar 232.825 maal, ruim 86.000 keer meer dan de eerste vier maanden van 2022. De reden is onduidelijk. ,,Dit komt onder andere door keuzes van het lokaal gezag en de politie over de inzet van de capaciteit”, zegt een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

De politie bekeurt steeds vaker automobilisten voor het inrijden van een gesloten weg. Een voorbeeld is de Kerkstraat in Zwolle, waar dagelijks tientallen mensen doorheen rijden terwijl dat niet mag.

Automobilisten werden ook massaal beboet voor het inrijden van een weg waar dat niet mag. Doordat de politie ‘handelen in strijd met een geslotenverklaring’ steeds vaker met camera’s controleert, worden overtreders steeds vaker gesnapt. Het aantal boetes steeg van 10.749 in de eerste vier maanden van 2022 naar 41.213 dit jaar, bijna vier keer zoveel.

Buitenlandse verkeersdeelnemers ontvingen ook beduidend vaker een prent: van 227.642 vorig jaar naar 255.379 dit jaar. Het aantal fietsers dat voor rijden zonder licht werd beboet kwam uit op 20.656, bijna een verdubbeling.

Alle boetes zijn opgelegd in het kader van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv), in het dagelijkse leven beter bekend als ‘de Wet Mulder'. Het overzicht is samengesteld door het ministerie van Justitie en Veiligheid, het CJIB en het Openbaar Ministerie.

