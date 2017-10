Politie Den Bosch neemt 40 auto's in beslag bij onderzoek witwaszaak

Op zes plaatsen in Den Bosch zijn woensdag acties gehouden tegen een autoverhuurbedrijf. Daarbij zijn veertig auto's en 20.000 cashgeld in beslag genomen. Ook is er beslag gelegd op een kluis met onder andere sieraden.

Wat de precieze waarde is van alle in beslag genomen spullen wordt nog uitgezocht. De eigenaar van het verhuurbedrijf en vier andere betrokkenen worden verdacht van het witwassen van drugsgeld, dat verdiend is met wietteelt of productie en handel in synthetische drugs.

Volledig scherm De inval op de Uilenwaard. © Bart Meesters Tientallen medewerkers van de politie, gemeente, Openbaar Ministerie (OM) en de Belastingdienst deden mee aan de actie. Er waren invallen in onder andere het bedrijfspand aan de Uilenwaard en vijf huizen van mensen die kunnen worden gelinkt aan het autoverhuurbedrijf.



In de middag kwam ook de brandweer naar het gebouw aan de Uilenwaard in Den Bosch. Binnen waren vaten gevonden, met onbekende inhoud. Brandweermannen hebben de vaten onderzocht: ze bleken nodig voor de bedrijfsvoering van het verhuurbedrijf.

Onderzoek in vijf huizen

Volledig scherm De Audi die in beslag wordt genomen. © Politie Den Bosch Eén van die vijf huizen waar de instanties binnenvielen is de woning van de eigenaar van het bedrijf, ook aan de Uilenwaard. Verder waren er invallen in onder andere de Loekemanstraat, Esdoornstraat en de Donkse Dreef. Het gaat volgens de politie om mensen die auto's bij het bedrijf huurden.



Er is niemand aangehouden. Dat was ook niet de bedoeling van de actie, zegt een politiewoordvoerder. Het gaat vooral om onderzoek naar de administratie en het in beslag nemen van spullen. Er zijn tientallen dure auto's meegenomen. Het gaat onder andere om een Audi A3, een BMW en een gestripte, maar volgens de politie dure Porsche.

Drugshond

De Belastingdienst heeft uitgezocht dat de administratie van het bedrijf niet in orde is en heeft volgens een politiewoordvoerder al meerdere keren gevraagd of de eigenaar van het bedrijf wilde meewerken aan het onderzoek. Dat zou hij hebben geweigerd.

Het bedrijf heeft volgens de Belastingdienst openstaande belastingschulden. De Douane zocht met onder andere een speciaal getrainde hond naar drugs en geld.

Illegaal wonen

De bij de verhuurbedrijven betrokkenen zouden mogelijk ook ten onrechte uitkeringen krijgen. Woensdag bleek bij de invallen dat in één huis waar de gemeente binnenviel mensen woonden die er niet mogen wonen. Op andere adressen stonden mensen ingeschreven die er niet bleken te wonen.

Volledig scherm Brandweer bij de autoverhuurder aan de Uilenwaard. © Marc Brink

Voor ondernemers

Volledig scherm Een politie-auto blokkeert de ingang bij het bedrijf aan de Uilenwaard in Den Bosch. © Marc Brink Het verhuurbedrijf, waar een groot hek omheen staat dat onder hoogspanning gezet kan worden, is volgens de gegevens op de eigen website een 'ambitieuze leasemaatschappij' die zich richt op ondernemers uit de regio en heel Nederland.



Aan de Uilenwaard zit nog een tweede autoverhuurder. Hij ziet vaak Poolse en Duitse mensen die een middenklasse-auto kopen bij het verhuurbedrijf waar nu een inval is. Zelf krijgt hij naar eigen zeggen ook regelmatig Poolse en Duitse mensen aan de deur die bij hem een auto willen kopen, waarschijnlijk omdat ze bij het verkeerde adres staan.



In juni 2015 vonden opsporingsdiensten 1.434 hennepplanten in het bedrijfspand. De eigenaar van de zaak, bij wie nu een inval gaande is, is nog altijd verdachte in die zaak. Hij moet op 23 november van dit jaar voorkomen.

Autoverhuurders en criminelen

Autoverhuurders werken vaker samen met criminelen in Brabant. Volgens de politie is 'een enorm deel' van de autoverhuurbranche in Zeeland en Brabant malafide en betrokken bij georganiseerde criminaliteit. Bij alle 43 bedrijven die vorig jaar werden gecontroleerd, werden banden met criminelen aangetoond. Meestal werden huurauto's door criminelen gebruikt, maar er waren ook bedrijven die zich bezighielden met drugshandel of hennepteelt.

In februari van dit jaar werden drie directieleden van Hertz in Tilburg opgepakt op verdenking van witwassen. Er zou opvallend veel contant geld door het bedrijf gaan: in twee jaar meer dan 750.000 euro. Volgens het OM had het bedrijf betrekkelijk veel Satudarah-leden als klant.