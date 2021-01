Politie: ‘Dit zat er aan te komen, al die energie moet ergens heen, we blijven ze aanpakken’

Van de Kamp zegt dat de politie niet verrast is door alle rellen in alle steden. Alle energie en frustraties moesten er een keer uitkomen. Over wat er moet gebeuren om de geest weer in de fles te krijgen, is hij helder: ,,Wat we nu doen: aanpakken. Die groepen relschoppers uitdunnen. Die groepen indammen. Die gasten uit de anonimiteit halen. We zitten er echt bovenop. Dat is het enige. Een demonstratieverbod heeft geen enkele zin. Dit zijn geen demonstraties. Dit zijn geen gewone demonstranten. Dus daar ligt het niet aan. Dit zijn gewoon relschoppers. En die moesten een keer hun energie kwijt.”

,,Het enige wat wij nu kunnen doen is er bovenop zitten. En dat zitten we. Maar, en dat weten de gemeentes ook, we moeten dit probleem ook aan de achterkant oplossen. Via jeugdhulp, jeugdwerk. Het contact met die jongens is door corona helemaal verloren gegaan. Dat zal hersteld moeten worden. Dan pakken we het probleem van twee kanten aan. Nee, opheffen van de avondklok is helemaal niet aan de orde. Voorlopig moeten we doen wat we vanavond doen. Mijn boodschap voor die relschoppers: ga naar huis!”