Politie doet huiszoekingen bij ‘nazi-jongeren’ Urk, pakt man (19) op voor wapenbezit

De politie heeft dinsdag in meerdere woningen op Urk huiszoekingen gedaan na een melding van verboden wapenbezit. In één van de woningen werd inderdaad een vuurwapen gevonden.



De vermoedelijke eigenaar, een 19-jarige man, werd aangehouden. Het vuurwapen is in beslag genomen en de politie sluit niet uit dat er meer aanhoudingen volgen.

Jongeren gaan als nazi de straat op

Begin deze week verschenen er foto’s op internet van jongeren gekleed in nazi-uniformen die voor ophef zorgden op Urk. Zo werd onder meer de executie van een gevangene met jodenster op de borst nagespeeld. Aanvankelijk werd gedacht dat het om een coronaprotest ging, maar uit politieonderzoek is dat tot dusverre allerminst gebleken.

Volledig scherm De acties werden door veel mensen als shockerend ervaren. © eigen foto

Op de foto’s zijn meerdere vuurwapens te zien. Daarom heeft de politie huiszoekingen gedaan in de woningen van de betrokken jongeren. Of het dragen van nazi-uniformen in de openbare ruimte strafbaar is, wordt nog onderzocht door het Openbaar Ministerie.

Expert vermoedt strafbaarheid

Emeritus hoogleraar strafrecht Theo de Roos zei eerder tegen De Stentor dat de actie mogelijk wel strafbaar is. ,,Het is algemeen bekend dat het nazi-gedachtegoed en de symbolen van deze ideologie, zoals uniformen, een uiterst discriminatoir karakter hebben.”



Hij vervolgt: ,,Voor het gebruik ervan moet je een zeer goede rechtvaardiging hebben. Bovendien hebben deze jongeren zich goed voorbereid, kostuums in huis gehaald en lijkt het niet zomaar een spontane gebeurtenis maar een bewuste actie. In dit geval zou ik zeggen dat hun gedrag mogelijk wél strafbaar is.”