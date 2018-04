Politie doet onderzoek naar dode baby in Rotterdam-West

Een ooggetuige zag de vader vanochtend op straat huilen en schreeuwen. De politie was toen al ter plaatse. Huilend werd de man meegenomen in een politiewagen.



Buurtbewoners reageren geschokt. ,,Oh mijn god. Ik ken mensen die hier wonen met een baby. Ik hoop niet dat het over dat gezin gaat", zegt een buurman.



De naaste buurvrouw heeft vanochtend niks gehoord. ,,Ik ken ze ook niet goed. Ik groet ze wel, maar ze zeggen eigenlijk nooit iets terug. Het gaat om een gezin uit Kaapverdië met twee kinderen."



Begin april werd er in Schiedam ook het stoffelijk overschot van een baby gevonden op een balkon van een woning aan de Stationsstraat. De 19-jarige moeder van het jongetje is aangehouden en zit in voorlopige hechtenis. De doodsoorzaak is vooralsnog onbekend. De politie onderzoekt deze zaak nog steeds.