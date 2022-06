Politie doorzoekt woning van verdachte Donny M., bloemen bij vindplaats Gino

Bloemen en knuffels

Achter de uitgebrande woningen leggen mensen zondag rond de middag bloemen, knuffels en kaarsjes neer. Volgens een buurman is de woning bijna drie weken geleden uitgebrand. Er bleek een wietplantage te zitten op de bovenste verdieping. Ook een naastgelegen woning is daardoor uitgebrand.

Gino komt eigenlijk uit Maastricht, maar logeerde sinds een week bij een zus in Kerkrade, omdat zijn moeder ziek is. Woensdagavond ging hij buiten even voetballen. Daarbij werd hij nog gezien bij het speeltuintje. Hij had om 19.30 uur terug bij zijn logeeradres moeten zijn. Toen hij niet kwam opdagen, zocht zijn zus tot diep in de nacht en alarmeerde de politie. Donderdag werd rond 16.00 uur een amber alert gegeven. Zaterdagmorgen werd zijn lichaam in Geleen gevonden.